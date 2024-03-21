台中成棒「霸龍」出擊 中信集團贊助

台中成棒獲中信銀及台壽贊助，更名為「台中台壽霸龍」，昨主視覺和新球衣亮相，台中市長盧秀燕（前排左）授旗給霸龍隊領隊張志豐。（台中台壽霸龍成棒隊提供）

〔記者羅志朋、蘇孟娟／綜合報導〕台中台壽霸龍成棒隊「龍」重登場！中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司，昨攜手台中市政府舉辦記者會，台中台壽霸龍成棒隊新隊名與新視覺亮相，市長盧秀燕與世界棒壘總會執行副會長暨棒協理事長辜仲諒理事長出席，辜仲諒期許霸龍隊成為台中棒球大使。

更名「台中台壽霸龍」

盧秀燕授旗霸龍隊領隊張志豐，並鼓勵球隊在昨開打的春季聯賽攻無不克奪冠。她喊話，盼辜仲諒常駐台中，同時挹注台中更多棒球資源與國際交流；辜仲諒說，「台中市想要的，都叫霸龍送！」

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辜仲諒：支持成棒

推動台灣棒球第一

辜理事長表示，他和盧秀燕都具強大使命感，共同目標是要讓台灣更好，他擔任世界棒壘總會執行副會長暨棒協理事長，就是希望能夠以身作則、推動改革，因此從愛接棒計畫支持偏鄉少棒，到台灣人壽接手成棒，就是希望台灣棒球再晉級，讓棒球世界排名邁向第一。

辜仲諒強調，棒球是台灣文化資產，不僅是國球，更是我們的驕傲，相信未來一定有更多的國際賽事在台中舉辦。

盧秀燕表示，感謝中國信託集團長期支持台中市政府與職棒、成棒運動，她強調，有很多企業推展運動，但辜仲諒是唯一愛棒球、懂棒球還會打棒球的人，並笑稱，「根本是被金融業耽誤的棒球家。」盧秀燕說，她和辜理事長目標一致，都希望讓台灣棒球更好更優質，相信有中信營運職業球隊的經驗及資源整合，霸龍隊一定能愈來愈好。

盼提昇業餘棒球水準

台中台壽霸龍隊前身為台中成棒隊，在2019年成立，目前有包括陽耀勳、張正偉等25名球員，球員昨穿著新球衣與球隊主視覺首亮相。台灣人壽董事長鄭泰克指出，台中是世界棒球之都，這次贊助盼提昇業餘棒球隊的水準，助2.0版的球隊發揮佳績。

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