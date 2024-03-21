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躋身一軍新同學 葉總欽點劉俊緯

2024/03/21 05:30

味全總教練葉君璋表示，劉俊緯是今年唯一有機會開季一軍的純新人。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍去年第1指名的19歲游擊手劉俊緯，公辦熱身賽備受重用，味全總教練葉君璋表示，劉俊緯是今年唯一有機會開季一軍的純新人，可望達成簽約時的目標。

葉君璋指出，劉俊緯能打、能守、能跑，且棒球智商不錯，才19歲已經很會玩，心理素質也很高，非常值得期待。

葉君璋表示，劉俊緯有一軍的能力，且不止是剛卡到一軍邊緣，而是至少一軍中段的能力，去年選進的新人中，他是唯一有機會開季一軍的球員，不過，他畢竟剛進職棒，漫長的球季能否維持表現還需要觀察。

味全6場公辦熱身賽，劉俊緯都有出賽，包括5場先發，雖然一開始連7打數無安打，但3月17日對樂天桃猿演出3安猛打賞，19日對台鋼雄鷹也有安打。

劉俊瑋表示，剛進職棒就像以前從國小升國中和國中升高中，到了新環境總是比較緊繃，前兩場打得綁手綁腳，但第1支安打出現後就放開了。

劉俊緯表示，去年簽約時就立下今年開季一軍的目標，讓自己有努力的動力，若能達成當然開心，即使沒有也沒有關係，比起很快上一軍，更重要的是站穩、站久，不要上上下下，從去年秋訓到今年春訓，打擊、守備各方面都有進步，但要學的還很多。

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