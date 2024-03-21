「壘上有人計時」雙面刃? 投手壓力大

2024中職6隊主場賽事有線電視轉播

餅總：有壓力可能急躁投球

統一獅總教練林岳平認為，新球季實施壘上有人計時制，會對投手造成壓力。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職一軍重回6隊規模，聯盟為加快比賽時間也導入新制，包括投手在壘上無人需在20秒內出手、壘上有人則為25秒內，投手退板或牽制最多3次，延長賽採突破僵局制，開放各隊使用PitchCom（投捕電子暗號發送器）。

中職35年新規則

統一獅總教練林岳平認為，前幾年聯盟實施壘上無人計時規定，投手已適應節奏，主要是今年新增壘上有人限制，「這對投手有些困擾，有時比賽壓力和情緒一來，投手想緩和心情面對比賽的空間變少，或許會造成他們較急躁投球。」

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新規則是雙面刃，林岳平指出，中後段投手實力落差較大，若壘上有人因新規則導致投得很急，無法自信地投出每一球，時間自然會拉長。

橫田久則建議計時器大一點

台鋼雄鷹投手教練橫田久則也認為，壘上有人計時對投手一定有影響，但這是規則，球員必須去適應，「之前練習賽我有實際測過秒數，壘上有人投手大概20秒左右會出手，但不只投手，打者要看暗號，如果暗號複雜或狀況多，有可能會超過25秒。」

依據聯盟規定，投球計時器起始3個條件，包括投手持球位於投手丘、打者及捕手位於本壘板附近、野手就守備位置，由該場預備裁判操作。橫田說，「春訓有跟裁判確認何時開始計時，建議投球計時器大一點，投手會比較清楚。」

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