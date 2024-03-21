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大聯盟開幕戰》夢幻初對決 達比修讚大谷

2024/03/21 05:30

教士投手達比修有第4次開幕戰先發，依舊無緣勝投。（路透）

大谷2打數敲出1安

〔記者龔乃玠／綜合報導〕自從2018年大谷翔平赴美以來，長達6季都沒能跟達比修有交手過，昨2人在首爾迎接「夢幻初對決」，大谷從最嚮往的老大哥手中敲出2024年首安，對決2打數敲1安佔上風。

達比修在2012年挑戰大聯盟，當年秋天大谷加入日本火腿隊，繼承前輩的11號球衣，並在加盟記者會說，「他是我很嚮往、不停追尋的目標。」

2018年起，兩人都在大聯盟打拚，但大谷效力美聯的天使隊，達比修則轉戰國聯，兩軍僅有跨聯盟交流賽才有機會對上，讓夢幻對決等到昨天才實現。

達比修開幕戰仍無勝

昨雙方首次對決，達比修用外角指叉球讓大谷擊出內野滾地球，但在3局第2打席的高角度直球被逮到，大谷敲出擊球初速181公里的安打。他坦言，原本想在打擊區跟達比修點頭示意，但因為有投球計時器，時間不足，只能等到上壘後，「接下來還會有許多次對戰機會，回去會再複習一下。」

達比修並列日本投手最多的第4次開幕戰先發，僅投3.2局掉1分退場，依舊無緣開幕戰勝投。回顧跟大谷的對戰，他坦言有種不可思議的感覺，「被打的那球很強勁，真不愧是大谷。」

松井裕樹初登板0失分

昨松井裕樹也在教士隊初登板，0.2局無失分拿下首次中繼成功，讓達比修情緒湧上，「站上（大聯盟）投手丘前應該經歷過許多事情，看著看著就想哭了。」最後松井退場後也跟他說，「恭喜你完成大聯盟初登板，辛苦了。」

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