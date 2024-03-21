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瑞士羽球公開賽》麟洋配過頭關 再戰扶桑客

2024/03/21 05:30

李洋（左）／王齊麟（右）昨在瑞士羽球公開賽， 僅花23分鐘就闖過頭關。（取自李洋臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨在超級300系列瑞士羽球公開賽，僅花23分鐘就以21：7、21：9輕取巴西組合法里亞斯／席爾瓦，16強將對決世界排名26的日本組合岡村洋輝／三橋健也。

世界排名第10的李洋／王齊麟東京奧運奪金後，一度陷入低潮，去年7月重回福地在日本公開賽捧冠，逐漸找回狀態，並在杭州亞運奪銅。

巴黎奧運尋求衛冕的麟洋配，近期還在調整階段，上週全英公開賽闖進8強，寫下本季最佳成績。這週轉戰瑞士，首輪碰上世界排名54的巴西組合，以直落二輕騎過關。

其他台將，世界排名75的盧明哲／唐凱威以21：11、21：19扳倒排名43的美國組合邱愷翔／約書亞．元，接下來要挑戰世界排名第9的印尼組合菲克里／馬拉納。女雙許雅晴／林琬清以直落二輕取法國賈克柏／波格南特。

王子維不敵印度前球王

王子維上週在全英公開賽行李遲到，被迫借裝備上場，還出現穿著「蠟筆小新」練習衣比賽的奇特畫面。這週行李準時抵達，他也不忘曬出照片，可惜他昨天以17：21、18：21不敵印度前球王斯里坎特。

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