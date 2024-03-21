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西部3強緊咬 金塊甩灰狼追上雷霆

2024/03/21 05:30

灰狼愛德華茲（左）上籃，遭到金塊雙人封阻。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍金塊昨面對少了3名禁區大將的灰狼意外陷入苦戰，決勝節一度被超車，最終靠著約基奇的發揮及穩健罰球，115：112險勝，戰績48勝21負暫居西部第2，和龍頭雷霆沒有勝差。

愛德華茲失手 灰狼當老三

金塊、灰狼賽前戰績並列第2，但灰狼湯斯、戈貝爾和里德都因傷缺席，禁區戰力重挫，半場打完落後15分。但灰狼下半場展開逆襲，第4節一度超前，只是終場前1秒愛德華茲最後一擊失手，錯失追平機會。

當時負責防守愛德華茲的卡德威爾波普說：「他是聯盟前5名的球員，真的很慶幸他沒投進。」金塊昨三分球命中率高達5成1，約基奇貢獻35分、16籃板，小波特26分。

22歲的愛德華茲這季持續進化，場均26.6分、投籃命中率46.7 %都寫下新高，近4戰平均32.5分，即使前役因扣籃導致手指脫臼，昨依舊進帳全隊最高30分、8籃板、8助攻。

東契奇大三元 獨行俠拔刺

德州內戰方面，獨行俠東契奇昨手感不佳，27投僅6中，仍拿下18分、10籃板、16助攻，本季第18次大三元，寫下個人和獨行俠單季新高，加上厄文貢獻28分，終場以113：107力退馬刺。

厄文因齋戒月賽前無法進食，空腹上場仍打了38分鐘，總教練基德感到敬佩，「我們本來想換他下來休息，但他禮貌地拒絕了，還表示自己不會累。」

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