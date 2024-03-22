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沒借到A級場地 男足11打10仍吞敗

2024/03/22 05:30

世界盃資格賽台灣男足在楠梓足球場對決吉爾吉斯，歸化球員安以恩（中）遭對手嚴加看管，難以施展身手，最終台灣隊以0：2敗北，吞3連敗。（足協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕因為借不到場地，無法在台北田徑場出賽的台灣男足，昨在高雄楠梓足球場未能把握「11打10」的人數優勢，最終以0：2不敵吉爾吉斯，在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪依舊沒有進球紀錄，吞下3連敗。

台灣男足26日將在客場再碰吉爾吉斯，下一次主場是6月6日迎戰阿曼，已確定在台北田徑場進行。（足協提供）

懷特領紅牌

下役無法督軍

總教練懷特昨開賽8分鐘因秦文彥遭對方後衛達特耶夫犯規，直接衝入場內抗議卻領到紅牌被趕出場，確定26日客場踢吉爾吉斯也無法在場邊督軍。

達特耶夫對秦文彥犯規身背1張黃牌，在24分鐘又手球違例再收黃牌，直接被趕出場，台灣隊擁有人數上的優勢，卻未能掌握機會，上半場無功而返。

歸化球員安以恩一拿到球就被對手包夾，難以大展身手，台灣下半場也著急進攻，但一失神就遭吉爾吉斯快速防守反擊，尤其在第54分鐘退防不及只能在禁區犯規，吉爾吉斯獲得12碼罰球機會，由隊長基欽操刀破門。

高偉傑2度射門未進球

1球落後的台灣隊，替補上場的高偉傑兩度起腳射門，都未能對吉爾吉斯門將造成威脅，而吉爾吉斯默克80分鐘用速度撕裂台灣隊防線，並勁射入網，重挫地主士氣，台灣連3場進球數掛蛋，晉級下一輪的希望也變得渺茫，台灣隊26日將在客場再碰吉爾吉斯。

台灣隊3連敗

晉級難度高

這場比賽原定在台北田徑場進行，卻因足協疏忽，導致國腳要到2022年完工的楠梓足球場，這座專用足球場旁邊沒有田徑的PU跑道，觀眾能近距離觀賽，但觀眾席僅1200席，又沒符合國家隊A級賽事標準的照明設備，比賽也提前在下午4點開踢，但仍有1028位球迷進場力挺台灣隊。台灣隊下一次主場是6月6日迎戰阿曼，已確定在台北田徑場進行。

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