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單季300顆三分球 柯瑞5度達標

2024/03/22 05:30

柯瑞昨砍進4顆三分球，生涯5度完成單季300顆三分球里程碑。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨投進4顆三分球，生涯5度完成單季300顆三分球里程碑，隊友庫明加、威金斯和K.湯普森都砍下超過20分，率隊以137：116痛宰灰熊。

36歲的柯瑞樹立不少三分球里程碑，昨賽前本季已累積297顆三分球，此仗轟進4顆，繳出14分、3助攻，一舉完成單季300顆三分球里程碑，他生涯單季最多三分球為2015-16球季的402顆。

保羅：對柯瑞來說很容易

對於柯瑞的表現，隊友保羅說：「明年再達成也不意外，這對他來說很容易，他一生致力於投籃，且照顧好自己的身體。」保羅繳出12分、14助攻，庫明加砍下全隊最高26分。

勇士屠熊 大亂鬥加戲

不過，昨第2節雙方爆發衝突，勇士D.格林先是挑釁灰熊亞爾達瑪，接著又和巴恩發生口角，雙方一擁而上，灰熊總教練詹金斯還不慎被推倒，最後格林和巴恩都吞下技術犯規。

格林認為，這次衝突反而讓勇士全隊甦醒，「他們想讓我被趕出場之類，但沒成功，反倒是讓我們打得更好。」勇士擊敗灰熊後，目前暫居西部第10，和第9的湖人僅剩0.5場勝差，與第11的火箭擴大到3場。

東部方面，塞爾提克在當家一哥塔圖姆繳31分帶領下，以122：119力退公鹿，豪取7連勝。

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