莊智淵「乒」積分 趕場搶冠失利

莊智淵在WTT貝魯特支線賽，男單止步4強。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名同為39的莊智淵、陳思羽，昨在WTT貝魯特支線賽單打4強賽雙雙落敗，無緣爭冠，僅獲得季軍及45分積分。

台灣桌球隊在今年釜山世界團體錦標賽雙雙取得男、女團體各3張巴黎奧運門票，最終奧運國手將依6月18日公布的世界排名產生。

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坦言不能輸的比賽最難打

暫居台灣男子排名第3的莊智淵積分562分，領先第4名的馮翊新僅352分，隨時有可能翻盤。為確保能第六次進軍奧運，下個月即將滿43歲的莊智淵，上週打完新加坡大滿貫賽，隨即馬不停蹄飛往黎巴嫩參加兩站支線賽。

名列頭號種子的莊智淵在連續解決兩名印度選手後，8強再以3：1逆轉希臘選手史格洛普拉斯，但在4強遭遇世界排名一度高居24名的印度好手賈納納塞卡倫，以1：3落敗，雙方生涯對戰形成2勝2負。

第一次遠赴黎巴嫩參賽的莊智淵表示，自己的狀況一般，他也坦言這種不能輸的比賽最難打。

對上最強阿嬤

陳思羽止步4強

女單方面，名列第二種子的陳思羽一路3：0輕鬆過關，但在4強遇到60歲的盧森堡「最強阿嬤」倪夏蓮，不論發球和接發球都吃足苦頭，繼去年安曼挑戰賽之後再度直落三吞敗。

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