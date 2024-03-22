UBA》政大4連霸路 先過虎科大這關

政治大學4強戰對上虎尾科大，2隊教頭陳子威（左）和盧譽誠（右）將上演師徒對決。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕112年UBA大專籃球聯賽決賽今天由公開二級和一般組冠軍戰打頭陣，公開一級隊伍明、後天捉對廝殺。政治大學要挑戰UBA設立25歲條款後，男籃首度4連霸，4強首戰先對決本季「黑馬」虎尾科大。

兩隊教頭上演師徒對決

政大本季以全勝之姿闖進4強，首戰兩隊教頭上演「師徒對決」。政大教練陳子威執掌台灣師大兵符時，盧譽誠還是球員，之後他成為師大助教，如今擔任虎科大教練，陳子威說：「彼此相當熟悉，這對我們來說是很特別的一次對決。」

請繼續往下閱讀...

不過，政大得分箭頭之一宋昕澔因踝傷，4強決賽尚未確定能否出賽，陳子威期待莊朝勝、王凱裕等好手能跳出來彌補火力缺口。

另一場4強戰由世新大學迎戰健行科大，世新主帥何正峰喊出男、女籃同日捧冠的目標，已做好情蒐、戰術擬定，要如何防守對方得分主力也有對策。

何正峰昨特別點名陣中兩大主力陳將双、張俊生，「雙刀」出鞘帶領球隊取勝。不過，陳將双這季得分火力縮水，上季場均20.3分，這季僅剩14.7分，他表示，確實打得沒有火花，要想辦法點燃鬥志。

世新主帥喊：男女籃都奪冠

女子組方面，本季問鼎5連霸的世新要和手握19冠的文化大學過招。佛光大學和台灣師大交手，兩隊本季兩度碰頭都由佛光獲勝，但教練楊淑淨不敢大意，「看似勝場越多越要沈穩，我相信球員有一致認知，最後的贏家才是贏家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法