晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》政大4連霸路 先過虎科大這關

2024/03/22 05:30

政治大學4強戰對上虎尾科大，2隊教頭陳子威（左）和盧譽誠（右）將上演師徒對決。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕112年UBA大專籃球聯賽決賽今天由公開二級和一般組冠軍戰打頭陣，公開一級隊伍明、後天捉對廝殺。政治大學要挑戰UBA設立25歲條款後，男籃首度4連霸，4強首戰先對決本季「黑馬」虎尾科大。

兩隊教頭上演師徒對決

政大本季以全勝之姿闖進4強，首戰兩隊教頭上演「師徒對決」。政大教練陳子威執掌台灣師大兵符時，盧譽誠還是球員，之後他成為師大助教，如今擔任虎科大教練，陳子威說：「彼此相當熟悉，這對我們來說是很特別的一次對決。」

不過，政大得分箭頭之一宋昕澔因踝傷，4強決賽尚未確定能否出賽，陳子威期待莊朝勝、王凱裕等好手能跳出來彌補火力缺口。

另一場4強戰由世新大學迎戰健行科大，世新主帥何正峰喊出男、女籃同日捧冠的目標，已做好情蒐、戰術擬定，要如何防守對方得分主力也有對策。

何正峰昨特別點名陣中兩大主力陳將双、張俊生，「雙刀」出鞘帶領球隊取勝。不過，陳將双這季得分火力縮水，上季場均20.3分，這季僅剩14.7分，他表示，確實打得沒有火花，要想辦法點燃鬥志。

世新主帥喊：男女籃都奪冠

女子組方面，本季問鼎5連霸的世新要和手握19冠的文化大學過招。佛光大學和台灣師大交手，兩隊本季兩度碰頭都由佛光獲勝，但教練楊淑淨不敢大意，「看似勝場越多越要沈穩，我相信球員有一致認知，最後的贏家才是贏家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。