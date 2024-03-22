水原非法簽賭傷大谷 道奇火速切割

水原一平（左）驚傳非法簽賭，前天賽後立即被道奇開除。 （資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕意外捲入前翻譯水原一平涉非法簽賭的風波，道奇隊大谷翔平昨依舊出賽，連續2場敲安貢獻打點，展現抗壓力，可惜8局未能敲回追平分，道奇在全場兩隊狂敲33安的亂鬥中，以11：15苦吞首敗，跟教士隊各取1勝結束首爾海外系列賽。

水原一平（上）不只是翻譯，更像大谷的貼身管家。（資料照）

FBI追查大谷帳戶

大谷翔平在首爾海外戰連2場敲安貢獻打點，展現不受貼身翻譯事件影響的強大心理素質。（美聯社）

1.4億博彩金流

水原一平（左）扮演大谷融入大聯盟的關鍵角色。（資料照）

原本希望帶著愛妻到首爾留下美好回憶，大谷卻陷進貼身翻譯涉入的爭議。美媒報導，39歲的水原非法下注的博彩公司遭美國聯邦局FBI調查，查出有名為大谷的匯款，水原起初宣稱是幫忙償還至少450萬美元（約1億4335萬台幣）的部分賭債，後又改口大谷不知情。對此，大谷團隊控訴水原竊取大筆資金，道奇則火速開除水原，不公布原因。

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翻譯嗜賭砸鍋

被定調竊盜事件

前天賽後水原在休息室跟全隊道歉，坦言自己有「賭博成癮症」，且被開除後就不見蹤影，讓大谷從旅館獨自上巴士到球場。被問到水原的相關問題，道奇總教練羅伯斯皆以「無法回答」回應，也不知道水原今後動向。

昨水原第一次沒陪伴在身旁，大谷以二棒指定打擊出賽，首局首打席就敲安，2局更擊出高飛犧牲打，連續2場安打且貢獻打點，更有2球都夯到外野警戒區，看似受到的影響很有限。美媒指出，大谷目前不會受到懲處，聯盟也沒有在調查他。

教士和道奇昨全場形成打擊大戰，雙方狂敲33安，形成3小時42分的冗長戰役。不少媒體等著賽後訪大谷，但球團人員只回應，「No Shohei（沒大谷）」最後大谷僅對媒體說了一句，「辛苦了。」隨後離開了更衣室。

大谷愛妻田中真美子開幕戰時坐在水原妻子旁邊，被國際轉播的鏡頭頻繁捕捉，昨受風波影響，水原妻子消失於看台上，真美子坐在大谷雙親的中間，轉播鏡頭完全沒帶畫面，但賽後她也到場上跟其他選手的妻子拍攝紀念照。

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