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山本不像山本 大聯盟初登板1局爆

2024/03/22 05:30

山本由伸（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕頂著連續3年日職投手四冠王的頭銜，道奇隊山本由伸在氣氛低壓中，迎接大聯盟初登板，向來擅長的變化球突然失準，在高尺巨蛋對教士隊僅先發1局狂失5分退場，遇上日職生涯從未遇過的「1局KO」，苦嚐大型震撼教育。

山本由伸去年「整季」僅在首局掉2分，昨花費43球才投完1局，被狂敲4支安打掉5分，混亂初登板最後更苦吞敗投，而過去他在日職總計118次先發，從未投1局就被KO退場，最短都至少有4局，他坦言，開賽控球就不太穩，導致危機四伏，最終失掉分數，自己會好好回顧比賽，儘快切換心情來準備下一場先發。

原本翻譯水原一平賽前要陪山本進牛棚練投，因涉入賭博風波被開除，臨時換成新翻譯艾爾頓，同樣是初登板的不確定因素。被問到水原是否造成影響，山本由伸表示不知道，「我想大家都只想集中在贏球。」並強調跟水原沒時間說話，沒掌握什麼資訊。

前日本名將松坂大輔直言，山本這場投球很不像他的風格，球的位置高低差不明顯，雖然直球偶爾能控在低角度，但並不穩定，「未來能否修正這一點，我覺得會是關鍵，不只是直球，這場的其他球種也無法投到好球帶對決打者。」

另一位名將佐佐木主浩也說，大聯盟初登板一定會緊張，自己也不例外，這場山本的指叉球準度不佳，「道奇比其他球隊更早開幕，山本僅投3場春訓就迎接正式賽，可能有點不夠。」

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