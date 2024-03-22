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第9局不容閃失 建仔交給吳俊偉

2024/03/22 05:30

中職去年中繼王吳俊偉本季有機會擔任終結者。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕昨公辦熱身賽兄弟9投車輪戰，王牌德保拉首度亮相，先發4局60球，5K、無失分，呂彥青最後登板，僅投0.1局被敲2安無責失分，靠黃鈞聲在9局下代打擊出再見安打，最終就以7：6氣走樂天桃猿，呂彥青還幸運奪勝投。

呂彥青（記者廖耀東攝）

守護神2選1

呂彥青擬扛中繼

去年中信兄弟吳俊偉奪生涯第3座中繼王、呂彥青拿下生涯首座救援王，今年兩人角色有可能互換，由吳俊偉主扛終結者，投手教練王建民強調，看誰狀況好，誰就扛最後一道防線。

去年吳俊偉和呂彥青角色就曾多次對調，吳俊偉進帳8次救援成功，呂彥青添7次中繼成功，對於中繼、救援角色兩人都有相當經驗，今年春訓王建民已告知吳俊偉，有可能擔任終結者，要做好心理準備。

「有期待也有擔心。」吳俊偉說，即使第8局沒投好，至少還有第9局，但第9局每個小細節都要做好，不能有任何閃失，心理壓力大不同，他擔心無法勝任終結者角色。

吳俊偉說，開季他若擔任終結者，前10場比賽非常重要，如果能順利守成不砸鍋，就能大大提升自信心，無論教練團要他擔任什麼角色，身為選手就是盡力做好。昨役吳俊偉在車輪戰並未被排上場。

兄弟9局上被桃猿攻2分逆轉，9局下先追平後，代打黃鈞聲從蘇俊璋手中敲勝利打點安打，黃鈞聲表示，關鍵時刻上去代打，心態一定要夠堅決強烈，也感謝教練團的信任。

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