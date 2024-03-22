晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蔡總統見冠軍龍 準總統耳提面命2投

2024/03/22 05:30

味全龍冠軍教頭葉君璋（左）與老將林智勝，同框分享喜悅。 （味全龍提供）

〔記者吳清正／台北報導〕蔡英文總統昨天接見贏得2023年中職總冠軍的味全龍，致詞中點名總教練君璋、打擊教練張泰山和林智勝等多位球員，還虧林智勝：「怎麼臉紅了？你的臉本來就這麼紅嗎？」

蔡總統表示，從2018年起除了受疫情影響的2020年，每一年都邀請台灣大賽冠軍來到總統府，就是要展現政府對職棒運動的重視，味全是中職創始球隊，重新組隊回到一軍後短短3年內就贏得總冠軍，實在不簡單，教練和資深球員的帶領功不可沒。

蔡總統接著恭喜總教練葉君璋和打擊教練張泰山，選手時期為味全締造三連霸，也是國家隊重要的一員，如今又帶領年輕的球員贏得總冠軍，持續創造榮耀。

蔡總統也點名林智勝、吉力吉撈、徐若熙、郭天信等球員，蔡總統表示，「大師兄」林智勝也是味全奪冠的重要因素，一直是國家隊的強打代表，在無數的國際賽為球迷帶來滿滿的感動，去年更創下史無前例的300轟紀錄，還虧林智勝怎麼看起來有點不好意思，臉本來就這麼紅還是？

叮嚀徐若熙、王維中保持健康

陪同接見的副總統賴清德表示，曾經買票進場看過職棒元年開幕戰，看到味全重新組隊非常感動，味全去年打了一整年的好球，回到一軍戰場三年就拿下總冠軍，難怪網路上都說總教練葉君璋是「小葉有料」。

賴副總統也特別提到，每次看徐若熙和王維中投球都很享受，有職棒全盛時期大投手的身手，但是過去太常受傷了，今年請一定要保持身體健康，可以多看他們投球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。