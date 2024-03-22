蔡總統見冠軍龍 準總統耳提面命2投

味全龍冠軍教頭葉君璋（左）與老將林智勝，同框分享喜悅。 （味全龍提供）

〔記者吳清正／台北報導〕蔡英文總統昨天接見贏得2023年中職總冠軍的味全龍，致詞中點名總教練君璋、打擊教練張泰山和林智勝等多位球員，還虧林智勝：「怎麼臉紅了？你的臉本來就這麼紅嗎？」

蔡總統表示，從2018年起除了受疫情影響的2020年，每一年都邀請台灣大賽冠軍來到總統府，就是要展現政府對職棒運動的重視，味全是中職創始球隊，重新組隊回到一軍後短短3年內就贏得總冠軍，實在不簡單，教練和資深球員的帶領功不可沒。

請繼續往下閱讀...

蔡總統接著恭喜總教練葉君璋和打擊教練張泰山，選手時期為味全締造三連霸，也是國家隊重要的一員，如今又帶領年輕的球員贏得總冠軍，持續創造榮耀。

蔡總統也點名林智勝、吉力吉撈、徐若熙、郭天信等球員，蔡總統表示，「大師兄」林智勝也是味全奪冠的重要因素，一直是國家隊的強打代表，在無數的國際賽為球迷帶來滿滿的感動，去年更創下史無前例的300轟紀錄，還虧林智勝怎麼看起來有點不好意思，臉本來就這麼紅還是？

叮嚀徐若熙、王維中保持健康

陪同接見的副總統賴清德表示，曾經買票進場看過職棒元年開幕戰，看到味全重新組隊非常感動，味全去年打了一整年的好球，回到一軍戰場三年就拿下總冠軍，難怪網路上都說總教練葉君璋是「小葉有料」。

賴副總統也特別提到，每次看徐若熙和王維中投球都很享受，有職棒全盛時期大投手的身手，但是過去太常受傷了，今年請一定要保持身體健康，可以多看他們投球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法