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PLG》本季11人寫新高 洋將換不停 富邦勇士變3Q隊

2024/03/23 05:30

勇士本季洋將汰換速度飛快，土洋磨合也成問題；圖為洋將塞瑟夫（左）。 （資料照）

發動機辛特力倒下

勇士新加入有NBA資歷的泰勒，也是本季第11位洋將。（富邦勇士提供）

團隊進攻難運轉

勇士進攻發動機辛特力受傷後註銷，一直找不到適合人選補上。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本季要挑戰4連霸的PLG台北富邦勇士，近期陷入4連敗低潮，戰力問題也逐一浮現，尤其在核心球員辛特力倒下後，一直找不到適合人選補上，昨再宣布人事異動，找來有NBA資歷的泰勒，最快明對桃園領航猿能上場，盼能成為即刻 救援的新洋將。

勇士過往在下半季總能繳出連勝佳績，但本季已不見此榮景，戰績11勝14負，勝率不到5成，排名下探至第5名，也是歷年最差，與第4的新竹攻城獅有2場勝差，季後賽之旅開始拉警報。

辛特力一直是勇士的進攻發動機，但他在季中受傷後遭註銷，之後「開箱」的洋將沛登、賽爾登、梅克皆不適任，除了進攻火侯不足，也無法串聯球隊攻勢，讓衛冕軍原本以團隊打法為主的進攻體系難以運轉。

相較於過去3季一共只用了6位不同洋將，勇士本季汰換速度飛快，有的甚至只打1場就說再見，土洋磨合也成為問題，除了塞瑟夫、強森是不動人選，已經有7人離隊，而新加入的泰勒是第11位洋將，勇士也成為本季換過最多洋將的球隊，讓網友戲稱是想改打「人海戰術」。

勇士本土進攻能量不足也是一大癥結點，讓教練許晉哲都傷透腦筋，尤其上季季後賽表現搶眼的「富邦4少」曾祥鈞、簡廷兆、周桂羽、洪楷傑數據全面下修，林志傑的場均9.4分是全隊本土得分最高，勇士也是聯盟唯一沒有本土得分達雙位數。

土洋磨合大問題

季後賽之旅拉警報

由於本土發揮欠佳，讓勇士更仰賴洋將，只是他們所剩時間已不多，PLG球員註冊大限為4月3日，且在衝刺戰績階段也沒太多的團隊磨合時間。

尋求止敗的勇士明天的對手也不好惹，領航猿近6戰拿5勝，且猿隊今要對上夢想家拚3連勝，有機會一舉衝上第2名。

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