UBA》世新連4年攻蛋 陳將双領軍拚首冠

世新想要挑戰隊史首冠，就要看陳將双火力能否獲得釋放。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕112學年UBA大專籃球聯賽公開男一級決賽今日在台北小巨蛋登場，外界關注政治大學能否完成4連霸壯舉，至於焦點球員除了政大主控游艾喆外，另一位是昔日「最強高中生」陳將双，今晚能否在小巨蛋殿堂打出身價，並帶領世新大學擊敗實力相當的健行科大重返冠軍賽，甚至挑戰隊史首冠，也攸關他是否會提前投入職籃選秀。

世新連4年攻蛋，但過去3季中，兩度冠軍賽及上屆4強賽不敵政大，對上其他隊伍都獲勝，包括110學年4強打敗健行。至於健行、世新本季預賽、8強賽兩度交手，健行都是贏家。

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世新目標是重返冠軍賽，就要看陳將双火力能否獲得釋放，他上季菜鳥年繳出場均20.3分、4.3籃板及3.7助攻，但本季轉型打控衛，數據打折扣，剩14.7分、4.3籃板、3.3助攻。

按照規定，UBA球員滿21歲或至少完成大三學業就可以投入職籃選秀，而陳將双已經21歲，最快今年可以參加選秀。如今，陳將双在小巨蛋的兩戰，將是他證明身手的關鍵戰役，如果帶領世新奪下總冠軍，將大幅增加提前投入職籃的本錢。

虎科外籍5虎將

政大連霸大挑戰

另外，UBA確定明年每節僅能1名外籍生上場，有5位外籍生的虎尾科大在小巨蛋的兩場，將是「合法」把5人同時擺上場的最後機會，屆時有沒有可能直接用全外籍陣容力抗本季還沒輸過的政大，成為另類焦點。

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