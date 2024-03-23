晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》世新連4年攻蛋 陳將双領軍拚首冠

2024/03/23 05:30

世新想要挑戰隊史首冠，就要看陳將双火力能否獲得釋放。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕112學年UBA大專籃球聯賽公開男一級決賽今日在台北小巨蛋登場，外界關注政治大學能否完成4連霸壯舉，至於焦點球員除了政大主控游艾喆外，另一位是昔日「最強高中生」陳將双，今晚能否在小巨蛋殿堂打出身價，並帶領世新大學擊敗實力相當的健行科大重返冠軍賽，甚至挑戰隊史首冠，也攸關他是否會提前投入職籃選秀。

世新連4年攻蛋，但過去3季中，兩度冠軍賽及上屆4強賽不敵政大，對上其他隊伍都獲勝，包括110學年4強打敗健行。至於健行、世新本季預賽、8強賽兩度交手，健行都是贏家。

世新目標是重返冠軍賽，就要看陳將双火力能否獲得釋放，他上季菜鳥年繳出場均20.3分、4.3籃板及3.7助攻，但本季轉型打控衛，數據打折扣，剩14.7分、4.3籃板、3.3助攻。

按照規定，UBA球員滿21歲或至少完成大三學業就可以投入職籃選秀，而陳將双已經21歲，最快今年可以參加選秀。如今，陳將双在小巨蛋的兩戰，將是他證明身手的關鍵戰役，如果帶領世新奪下總冠軍，將大幅增加提前投入職籃的本錢。

虎科外籍5虎將

政大連霸大挑戰

另外，UBA確定明年每節僅能1名外籍生上場，有5位外籍生的虎尾科大在小巨蛋的兩場，將是「合法」把5人同時擺上場的最後機會，屆時有沒有可能直接用全外籍陣容力抗本季還沒輸過的政大，成為另類焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。