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NBA》齋戒月依舊神 厄文霸氣空接暴扣

2024/03/23 05:30

獨行俠厄文霸氣空中接力灌籃，震撼全場。（美聯社）

獨行俠3連勝

重返西部老6

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇昨攻下34分、9籃板、8助攻，比賽中還高拋給厄文完成灌籃，這精彩一灌也震撼全場，獨行俠最終以113：97力退爵士，收下3連勝，戰績重回西部第6。

厄文在齋戒月期間得遵行白天禁食的規定，儘管如此，他的狀態似乎不受影響，在第3節和東契奇完美配合，完成空中接力灌籃，現場歡呼聲四起，隊友也看得目瞪口呆，瓊斯說：「這球我一定給50分，毫無疑問是滿分。」

這是厄文本季第4次灌籃，前一次單季4度灌籃得追溯至2015年，他笑說：「這應該是我生涯在這時間點的最好表現，你看過電影《班傑明的奇幻旅程》嗎？如果我能在30歲之後展現更好的體能，應該是很狂的事情吧！」

不過，厄文也說，因為自己不是以灌籃為主的球員，過去要求隊友傳給他都被拒絕，「我很高興東契奇願意把球拋向空中給我，這是一種信任表現，之前我曾要隊友拋給我卻都被笑，現在就看看笑的人是誰。」

全隊18次灌籃

聯盟20年新高

值得一提的是，獨行俠從首節開始就不斷用灌籃轟炸籃框，葛佛德一人就包辦10次，成為2022年戈貝爾之後首位單場10次灌籃的球員，且全隊共出現18次灌籃，也創下聯盟近20年來的最高紀錄。

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