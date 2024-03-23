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NBA》約基奇大三元 金塊斷尼克4連勝

2024/03/23 05:30

約基奇（左）演出本季第22次大三元，金塊2連勝到手。

〔記者梁偉銘／綜合報導〕約基奇本季第22次大三元演出，波特又轟破隊史三分球紀錄，金塊衛冕軍想不贏球都難，主場113：100力退來犯的尼克，2連勝到手，也斬斷東部對手4連勝。

塞爾維亞中鋒約基奇身手全能，繳出30分、14籃板和11助攻，生涯累積127場大三元，高居聯盟史上第4人，也僅差湖人傳奇球星魔術強森11場。

金塊在一哥約基奇帶領下，自明星賽以來狂飆13勝2負，戰績49勝21負在西部坐二望一，與西霸天雷霆已無勝差。賽前尼克總帥希波鐸才盛讚，這位兩屆年度最有價值球星形同場上難以防守的課題，此役強攻尼克全隊最高26分、9助攻的當家控衛布朗森也嘆說：「他能拿MVP是有原因的。」

波特三分彈

轟破隊史單季最多

小前鋒波特延續明星週赴墨西哥卡波聖盧卡斯度假後的發燙手感，拿到31分、8籃板，尤其三分彈6投3中，單季累計193球，打破艾利斯1996-97賽季192球隊史障礙，他歸功於本賽季保持健康，出賽69場締造生涯新高，「我對幾乎全勤很少缺陣深感驕傲，因此才能創下紀錄。」總教練馬龍則笑說：「「我剛告訴他：『只要你想去卡波就去吧，我來出錢。』 」

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