獅象戰熱投353球 拖累19場縮時績效

20歲左投林詔恩昨後援最快球速飆出146公里，是獅隊本季先發輪值人選。（統一提供）

限時新制上路

中職為加快比賽節奏的投球計時出手新制，引起正反評價。 （資料照）

熱身賽場均3時13分

〔記者羅志朋／台南報導〕今年中職導入多項加快比賽節奏新制，然而昨獅象戰耗時3小時37分鐘才結束，差1分鐘就追平今年中職公辦熱身賽最長時間紀錄，最終統一獅以7：4擊敗中信兄弟。

本季中職推出縮時新制，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內、投手單一打席退板或牽制最多3次，以及延長賽採突破僵局制，就是希望能加速比賽進行，目前已打完的19場公辦熱身賽平均每場歷時3小時13分鐘，比去年公辦熱身賽平均比賽時間還慢1分鐘。

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只是昨獅象一陣混戰，合計敲出20支安打，奉送13次四死球，投手群共投353球，導致比賽打得「落落長」。

日、韓職尚未正式實施加快比賽時間政策，中職則跟進大聯盟採行，兄弟牛棚教練艾迪頓認為，人都喜歡待在舒適圈，現在有新規則投手就要做改變，當然會有一段適應期，但縮短比賽時間對棒球運動發展絕對是好事。

林詔恩後援好投

獲餅總輪值背書

20歲獅隊左投林詔恩昨後援4局被敲2安，飆3K失1分、最快球速146公里，表現不俗，總教練林岳平表示，本季林詔恩將是球隊輪值一員，希望能培養出好的先發左投。

林詔恩說，去年歷經亞冠賽洗禮，清楚了解自身不足之處，包括控球和配球都要加強，同時強化身體素質，為先發投手角色做足準備，「現在想法不能再像高中生了，要時刻精進自己，職棒很競爭，既然進來不想那麼快就被淘汰。」

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