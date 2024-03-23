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王柏融快腿3壘打 一掃連20打席低潮

2024/03/23 05:30

10局下代跑高聖恩（右）衝回致勝分，台鋼戰績獨居第2。 （台鋼）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹昨在斗六靠2名代跑展現快腿以3：2險勝樂天桃猿，成為今年公辦熱身賽第10局啟用突破僵局制、歷經連續2場和局後的第1支勝隊，戰績3勝2敗1和也獨居第2，更大的收穫是王柏融終於擊出第1支安打，免於追平中職公辦熱身賽連續21打席無安打的紀錄。

「台鋼大王」王柏融8局下敲出三壘打，也是在公辦熱身賽的首安。 （台鋼提供）

王柏融除17日休息未上場，出賽5場都先發守左外野，昨更首次扛第4棒，1局下打成內野飛球被接殺，3局下擊出滾地球靠野手選擇上壘，5局下遭到曾仁和3球三振，8局下抓樂天新洋投魔神樂第1球擊出右外野深遠安打，他展現腳程一路衝到三壘，樂天提出重播輔助判決但維持原判。

仍保「跨季」貧打紀錄

王柏融今年在公辦熱身賽連續20打席無安打，只差1打席就追平2020年劉基鴻連續21打席無安打的中職紀錄，但他含赴日加盟火腿前的2018年公辦熱身賽，已跨季連續27打席無安打，仍寫下另1項中職紀錄。

台鋼1局下靠曾子祐安打、陳文杰全壘打以2：0先馳得點，樂天3局上、4局上各得1分扳平比數。第10局啟動突破僵局制，台鋼10局下郭永維代打獲故意保送，壘上2名跑者立刻都換上快腿，魔鷹擊出外野平飛球雖被美技接殺，陳飛霖吸引樂天回傳內野製造夾殺，掩護已攻佔三壘的高聖恩跑回致勝分。

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