開季倒數8天 終於有1隊吃定薪丸

曾仁和2年約首年月薪57萬。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿處理球員薪資的動作向來最快，繼2個月前在開訓日公布第1階段談薪結果後，昨又率先宣布完成全隊簽約，投手黃子鵬、曾仁和都簽下2年合約，本季月薪各為66萬、57萬，今年隊上「50萬俱樂部」在陳俊秀等3人離隊後減為6人。

黃子鵬第3次簽下2年合約。（資料照）

黃子鵬、曾仁和簽2年

中職新球季再過一週就要開打，但若不計今年才站上一軍的台鋼雄鷹，其他五隊僅樂天完成談薪。

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黃子鵬於2022年第2次與樂天簽下2年合約，逐年月薪為43萬、50萬，當年不僅拿下生涯單季新高12勝，還成為繼2015年潘威倫後第1位單季破150局的本土投手，轉型先發3年每季都有超過130局的穩定輸出，這是他第3次簽下2年合約，明年月薪可望站上70萬。

曾仁和是2021年季中選秀樂天第3輪指名，以逐年月薪37萬、43萬的1.5年合約加盟，去年月薪站上50萬，今年月薪超越從70萬降至56萬的同年選秀第1輪指名陳冠宇。野手部分，去年勇奪盜壘王並獲外野金手套的陳晨威，今年月薪從33萬升至40萬，捕手嚴宏鈞月薪加1萬至17萬。

陳俊秀、陳禹勳、郭嚴文於去年季後相繼離隊，樂天本季月領超過50萬球員還包括林泓育（90萬元，3年約第3年）、朱育賢（75萬元，3年約第3年）和林立（72萬元，3年約第2年）。

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