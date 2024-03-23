晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美媒辦案大谷 若列共犯至少禁賽1年

2024/03/23 05:30

大谷翔平（右）轉戰道奇首季遭專屬翻譯簽賭事件波及，恐怕始料未及。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕結束首爾海外賽後，大谷翔平昨已抵達洛杉磯，但他的前任專屬翻譯水原一平至今仍動向不明。美國國稅局昨證實，已著手調查水原涉入的非法賭博案，各大媒體也著手拼湊事件原貌。

水原原本向ESPN指稱大谷幫忙還債，後又改口他不知情，是至今最讓外界霧裡看花的疑點。專攻賭博法的惠蒂爾學院名譽教授羅斯直言，大谷若知道水原非法賭博又幫忙還債，將有不小懲處，大聯盟也明定，選手若跟非法博彩公司合作，禁賽處分是1年起跳。

但ESPN也提出另一個可能性，那就是大谷不知道帳戶的錢被拿去還債，並透露水原在開幕戰後向全隊招認「賭博成癮」且由大谷幫忙還債時，大谷的反應明顯不對勁，更在會議後找上別的翻譯，確認水原的自白內容，存在不知情的可能。

《美聯社》報導，美國國稅局證實正在搜查水原，但詳細狀況無法透露。同樣被搜索的非法博彩公司，被問到大谷是否有參與時由律師回應，「唯一有聯絡的是水原，沒有和大谷有任何形式上的接觸，包括見面和通話。」

道奇將短暫回到春訓模式，25日和天使隊上演「高速公路大戰」、連打3場熱身賽，隨後在29日回主場迎接美國本土開幕戰，出戰紅雀隊，屆時大谷的媒體應對將備受關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。