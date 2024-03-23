美媒辦案大谷 若列共犯至少禁賽1年

大谷翔平（右）轉戰道奇首季遭專屬翻譯簽賭事件波及，恐怕始料未及。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕結束首爾海外賽後，大谷翔平昨已抵達洛杉磯，但他的前任專屬翻譯水原一平至今仍動向不明。美國國稅局昨證實，已著手調查水原涉入的非法賭博案，各大媒體也著手拼湊事件原貌。

水原原本向ESPN指稱大谷幫忙還債，後又改口他不知情，是至今最讓外界霧裡看花的疑點。專攻賭博法的惠蒂爾學院名譽教授羅斯直言，大谷若知道水原非法賭博又幫忙還債，將有不小懲處，大聯盟也明定，選手若跟非法博彩公司合作，禁賽處分是1年起跳。

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但ESPN也提出另一個可能性，那就是大谷不知道帳戶的錢被拿去還債，並透露水原在開幕戰後向全隊招認「賭博成癮」且由大谷幫忙還債時，大谷的反應明顯不對勁，更在會議後找上別的翻譯，確認水原的自白內容，存在不知情的可能。

《美聯社》報導，美國國稅局證實正在搜查水原，但詳細狀況無法透露。同樣被搜索的非法博彩公司，被問到大谷是否有參與時由律師回應，「唯一有聯絡的是水原，沒有和大谷有任何形式上的接觸，包括見面和通話。」

道奇將短暫回到春訓模式，25日和天使隊上演「高速公路大戰」、連打3場熱身賽，隨後在29日回主場迎接美國本土開幕戰，出戰紅雀隊，屆時大谷的媒體應對將備受關注。

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