徐若熙完美12上12下 30日準備攻蛋

龍隊徐若熙昨火球連發，先發4局連續解決12名打者，追平熱身賽本土投手紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕繼去年12月3日的亞錦賽開幕戰，「龍之子」徐若熙劍指30日大巨蛋第二度華麗開箱，昨對統一獅先發4局繳出完美的12上12下，最速飆到155公里，味全龍總教練葉君璋直呼，「他已經準備好了。」並強調若身體健康，開幕戰先發就是他。

155km火球 賞四爺揮空三振

徐若熙開賽連續解決獅隊12名打者，追平公辦熱身賽土投紀錄，總計51球有28顆飆破150公里，最後1打席跟陳傑憲上演頂尖對決，不僅飆出155公里，「全火球」硬碰硬6球，造成「四爺」3次揮空吞K，獅隊總教練林岳平驚嘆：「連傑憲都跟不到，真的不好打！」

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去年亞錦賽，徐若熙成為在大巨蛋投出歷史首球的投手，相隔118天又有機會於開幕戰再投中職首球。徐若熙強調，大致上已沒有問題，僅剩下一些小細節；葉總則說，自從亞錦賽投完2場，他的投球又更加成熟。

徐若熙也強化直球、指叉變速之外的第3球種「滑球」，製造不少獅隊打者揮空，他說速度和幅度都改變滿多，出手點儘量跟直球一致，讓打者不好掌握。

味全前一位在編號001聯盟開幕戰先發的土投，已要追溯至1993年黃平洋，徐若熙將是龍軍等待31年的本土王牌，力拚隊史久違的聯盟開幕戰勝投。

陳重廷逆轉彈 獅反攻3連勝

連同劉昱言在5局上的3上3下，味全前5局賞給獅隊15上15下，但在6局林子昱接替後風雲變色。獅隊6局先攻1分，7局靠林益全和代打柯育民的適時安打，猛攻3分大局追平，8局陳重廷一棒擊出2分彈，首度超前比分，終場6：4逆轉味全、拿下3連勝。

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