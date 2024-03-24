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鋒總認證刺激 猿連3場被說再見

2024/03/24 05:30

9局下悍將申皓瑋（右）敲出再見轟，隊友一擁而上慶祝。 （記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿昨9局下押上老經驗的陳鴻文，結果卻是連續3場在最後1局被對手說再見，富邦悍將9局下只進攻4人次，就靠3支長打含申皓瑋驚天一棒灌進3分，以4：3逆轉勝，連總教練陳金鋒都覺得很刺激，並稱讚球員在落後時沒有放棄，努力打出該有的氣勢。

猿隊陳鴻文9局下提油救火，遭悍將重擊吞敗。（記者劉信德攝）

樂天一開賽就靠5支安打灌進3分以3：0領先，但新洋投布藍登自第2局到投完5局退場，只再被打1安沒再掉分，3位後援投手也力保不失分。陳金鋒表示，布藍登第1局有些球的角度不是很好，控球位置也不是想要的，導致連續被打安打，1局上結束與投手教練討論立刻做出修正。

9局下灌3分

申皓瑋再見轟

富邦前8局只在2局下靠高國麟二度在公辦熱身賽開砲拿到1分，9局下代打蔣智賢、范國宸相繼擊出二壘安打搶下第2分，申皓瑋隨即轟出2分彈結束比賽，陳金鋒認為，雖然只是熱身賽，但過程中全隊都很努力，希望把不錯的氣勢延續到例行賽，「今年在新莊的第1場就打成這樣，還滿刺激的。」

申皓瑋前3打席三振、雙殺打、觸身球各1次，能擊出再見全壘打自認有點運氣，他表示，前面的隊友把氣勢帶動上來，9局下輪到他打擊只希望維持住，「因為球數已1好3壞，只要好球進來就積極攻擊。」樂天繼21日對中信兄弟、22日對台鋼雄鷹後連續3場被再見，公辦熱身賽6敗有5敗輸在最後1局。

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