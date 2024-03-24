夜排兒童新樂園 爭睹中職開季誓師

中職35年球季30日開打，6隊球星昨在兒童新樂園與球迷近距離互動。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨在台北市立兒童新樂園舉辦開季宣告記者會，有球迷前一天就在門口排隊卡位進場，今年喊出「Regen再創顛峰」口號，邀球迷一同再創熱潮。

中職會長蔡其昌昨金句連發，且都和新同學台鋼有關，他先是好奇問球迷：「有多少人來看台鋼啦啦隊一粒？」並提到前天「台鋼大王」王柏融終於擊出熱身賽首安。蔡其昌還預告，明天台北101將點燈宣告中職開幕，期盼球迷踴躍進場。

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中職35年恢復6隊規模，富邦悍將江少慶、中信兄弟鄭浩均、統一獅陳重羽、味全龍曹祐齊、樂天桃猿陳克羿和台鋼雄鷹陳柏清，都到場和球迷相見歡。

江少慶、鄭浩均和曹祐齊都因傷趕不上開季，鄭浩均目標下半季復出，曹祐齊下月安排復健賽，而去年季後動完手肘軟骨清創手術的江少慶，除了將目標放在開季過後1個月復出，也希望有機會年底再戰12強。

台鋼歷史性一軍首戰是31日新莊客場出戰樂天桃猿，陳柏清有望投出隊史第1球，他去年在二軍奪下三振王和防禦率王，季後又入選亞冠賽，「一定多少會想（投首戰），但要準備好。如果沒準備好，站上去投也沒意義。」陳柏清前次熱身賽對獅隊5局失1分，今預計再先發迎戰兄弟。

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