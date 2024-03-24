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UBA》政大、健行冤家路窄 連2年爭霸

2024/03/24 05:30

政大問鼎4連霸，寄望莊朝勝（中）手感持續發威。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求4連霸的政治大學昨在競爭激烈的UBA公開男一級雖遇到考驗，最終依舊屹立不搖，靠著站上台北小巨蛋就人來瘋的莊朝勝砍下23分，在4強賽以83：79打敗4位外籍生輪番上陣的虎尾科大，連兩屆和健行科大爭冠。

健行劉丞勳率隊殺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

小巨蛋激將 莊朝勝砍23分

連4年站上小巨蛋的莊朝勝，在109學年HBL男子組季軍賽攻下全隊最高23分，助光復高中獲勝，昨他扛起政大的攻擊火力，單場4顆三分球，對虎科大造成重傷害。他透露，本季開打前總教練陳子威希望他能負起進攻重任，這場只是做到教練要求的而已。

為了達到教練的期望，莊朝勝平時就勤練三分球，昨展現訓練成果，他指出，每次進到小巨蛋就特別興奮，可能是觀眾比較多的關係。

不僅莊朝勝手感火燙，外籍生莫巴耶繳出17分、5次阻攻，主控游艾喆貢獻15分、12助攻及5次抄截，生涯累積271次抄截更高居UBA之最，為大學生涯再添里程碑。陳子威相信，經過此仗子弟兵會再進化，期待冠軍戰能有更好的表現。

另一場4強賽，健行劉丞勳斬獲21分，搭配大二射手潘偉傑17分，率隊以85：77力克世新大學，連兩年挺進冠軍賽，也是隊史第6次爭冠。

健行抗強權 寄望雙箭頭

今天面對本季不敗的政大，健行期待外籍生史密斯能與莫巴耶抗衡，並期待「雙箭頭」劉丞勳、蔡宸綱持續串聯攻勢，最重要是鞏固籃板球及減少失誤，才有機會奪冠。

世新上屆在4強不敵政大，本屆栽在健行手上，連兩屆無緣冠軍賽。主將陳將双18分進帳表現最佳，隊友僅外籍生沙巴斯丁、張俊生各拿10分，今天只能跟虎尾科大爭奪季軍。

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