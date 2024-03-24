UBA》8次站上小巨蛋 林佳蓉力阻世新5連霸

世新宋瑞蓁昨繳出雙十成績，今將決戰台師大挑戰5連霸。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大林佳蓉昨展現射手本色砍進23分，首年進入台師大就帶隊在4強賽以79：66擊敗佛光大學，今天將在UBA公開女一級冠軍賽挑戰尋求5連霸的世新大學。

台師大主將林佳蓉（中）昨豪取23分。（記者陳志曲攝）

林佳蓉生涯8次站上小巨蛋，對這裡相當熟悉，但她在2018年代表永仁高中打HBL冠軍戰曾屢投不中，眼睜睜看著陳昱潔所屬的南山高中捧起冠軍金盃，想不到6年後兩人成了隊友，還一起帶領台師大重返冠軍戰。陳昱潔昨繳出15分、10籃板及7助攻的全能數據。

請繼續往下閱讀...

林佳蓉透露，文化畢業後進入台師大，過去對手變成隊友，每個人都給她很大包容及鼓勵，教練梁嘉音也給她很大的發揮空間，讓她能放開來打。林佳蓉期許今天能和隊友積極防守並鞏固好籃板，和強敵世新一較高低，唯一目標是贏得生涯首座UBA冠軍。

世新宋瑞蓁昨繳出21分、11籃板、7助攻，搭配板凳出發的游沁樺轟進5顆三分球，斬獲19分，終場以81：70打退文化大學。

台師大尋求重返榮耀

台師大在100至102學年締造3連霸，近年卻都無緣冠軍，最接近冠軍的一次是110學年，當年在冠軍賽最後關頭遭世新李吟娸「三分打」逆轉，1分飲恨，今年也是近5屆三度在冠軍賽對決世新，眾將矢志一雪前恥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法