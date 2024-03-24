PLG》猿中場靈肉合體 締造最大逆轉

沃許本（左）決勝節拿18分，是領航猿大逆轉的功臣。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕全場最多落後27分的桃園領航猿，昨靠著沃許本肆虐禁區，決勝節包辦18分，全場攻下37分、13籃板，終場以89：85逆轉福爾摩沙夢想家，收下3連勝，也締造PLG史上最大逆轉秀。

最多落後27分

扳倒夢想家

PLG過去最大逆轉勝是由富邦勇士和攻城獅共同保持的26分。領航猿上半場打得荒腔走板，只得到33分，半場打完落後22分，但下半場如大夢初醒的猛獅，攻守表現提升，讓夢想家只拿30分，加上沃許本接管戰局，在最後1分08秒完成超前三分打，也收下主場5連勝。

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沃許本表示，自己上半場手感不好，但隊友仍相信他，也為他製造機會，「但不是每次大比分落後都能完成逆轉，所以不能每場比賽都這樣打。」

領航猿教練卡米諾斯透露，中場有提醒球員要改變防守策略，「要完成逆轉的比賽就像烹飪一樣，要一個步驟一個步驟做好才行，第3節目標就是分差縮小至12分差內，球員也有做到。」

領航猿本土以盧峻翔的15分表現最佳，密克斯另有19分進帳，伯朗12分。夢想家的布依德22分、12籃板，但團隊下半場手感極凍吞下2連敗。

另一場，新北國王的曼尼高和Q.戴維斯各有20分進帳，率隊以109：102力退高雄鋼鐵人。

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