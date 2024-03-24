22小時大話宣言 林秉聖當戰神英雄

林秉聖（右）在關鍵時刻連拿5分，率台北戰神逆轉勝。 （T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕林秉聖昨在決勝階段連拿5分，攻下全隊最高25分，另有6助攻、6籃板、6抄截的全能數據，幫助T1聯盟台北台新戰神100：94逆轉高雄全家海神，收下2連勝。

最多落後12分的戰神，第四節打出35：20的逆襲攻勢，致勝功臣林秉聖在最後1分17秒先靠罰球突破僵局，接著再用快攻上籃及切入得手，連拿5分鎖定勝利。

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不只進攻有建樹，林秉聖的防守表現也讓戰神代理總教練許皓程大讚，是有能力守住小洋將的本土球員，因此讓他去主守海神控衛史考特，也成功逼出對手7次失誤。

林秉聖也自信表示，自己不管對誰都能守得住，但這份信心並非空談，是因為他對籃球又有新的領悟，尤其這個月他透過看影片觀察更多場上細節，在球隊訓練後還到河堤加練，不在球場也會做意象練習，「1天24小時，有22小時都在思考籃球吧！」

戰神有5人得分達雙位數，恩多進帳24分、18籃板，赫里斯傑佛森18分，曹薰襄12分，球隊以7勝13負排名第4，領先台鋼獵鷹2場，在爭取季後賽資格取得有利位置。

海神以庫薩斯26分最佳，史考特首度上場拿25分，但團隊發生25次失誤，種下敗因，吞下2連敗。

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