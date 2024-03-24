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湖人打得難看 詹姆斯：但我們贏了

2024/03/24 05:30

詹姆斯（左）在決勝節接管戰局。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕洛城主場迎戰沒有當家中鋒恩比德的七六人，湖人雙星A.戴維斯、詹姆斯昨聯手發威，加上D.羅素轟破隊史單季三分球紀錄，終以101：94拿下2連勝，也中止近4年來對戰7連敗。

湖人出現多達21次失誤，也是今年1月3日以來得分新低，家中深陷苦戰，39歲的詹姆斯第4節接管戰局拿11分，加上戴維斯9分進帳，靠著強力單打和韌性擺脫七六人糾纏。「很難看，但我們拿下比賽。」包辦20分、8籃板、6助攻的老大哥詹皇表示，下半場防守奏效，最後一節只讓對手得18分，成為贏球關鍵，「當進攻陷入困境，那真是太重要了。我們失誤太多，浪費許多簡單投籃，但下半場全力以赴，不讓對方輕易出手。」一柱擎天的AD也有23分、19籃板、4火鍋。

射手羅素4記三分彈破網、貢獻14分，本季三分球命中數187，超越原本並列的退役前輩范艾克索，再創湖人新猷，「這是支極富盛名的團隊，能夠擁有如此紀錄，我非常感激，也會試著繼續突破。」

此外，勇士面子與裡子雙輸，111：123不敵來犯的溜馬，僅領先西部第11的火箭2場勝差，並落後第9的湖人1.5場勝差，季後賽附加賽出現危機。終場前6.6秒垃圾時間，控衛老將保羅還被趕出場，賽後他透露怒嗆裁判布拉德斯是愛作秀的「抖音仔」而且權力過大，才連吞2次技術犯規 。

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