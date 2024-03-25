雙文活躍中 味全補強立竿見影

郭嚴文手感發燙，代打3安猛打賞，貢獻3打點。 （記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕鄭鎧文3分砲、郭嚴文3安3打點，兩位「新同學」昨在公辦熱身賽助味全龍12：3大勝樂天桃猿，龍隊總教練葉君璋肯定「雙文」補強打線深度，也表示若無特殊狀況，兩人都會在今年開季名單中。

龍隊單場3響砲，包括「新同學」鄭鎧文3局上的3分全壘打。 （記者林正堃攝）

為了挑戰連霸，龍隊在戰力上做出補強，除了在牛棚大將王躍霖被台鋼雄鷹於擴編選秀挑走後，網羅生涯百中繼、百救援的陳禹勳，也延攬「雙文」強化打線。葉總表示，「陣中的確沒有像兩位這樣類型的打者，他們進來之後，先不要講以後表現如何，但確實能補強打線深度。」

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鄭鎧文開轟 郭嚴文猛打

32歲的鄭鎧文擔任先發5棒左外野手，賽前才表示希望自己的長打趕快出現，3局上就從樂天先發投手鈴木駿輔手中轟出3分砲，他賽後的講法很簡單，「就打確實一點，讓隊友回來得分。」他在龍隊的首年目標也很實際，就是三個字，「在一軍」。

35歲的郭嚴文在6局上代打就敲安帶1分打點，8局上再從陳冠宇手中敲安送回2分，9局上再跑出內野安打，表現相當活躍。

鋼龍挨雙轟 仍扛31日先發

龍隊先發投手鋼龍投5局挨雙轟失3分，但葉總認為他的狀況OK，也看得出他在測試新球路，指出若無意外，他將擔任31日開季第2場在大巨蛋對中信兄弟的先發投手。

相較之下，樂天的投打調整狀況都待加強，投手群讓對手敲出19支安打，打線也僅敲出6支安打。樂天吞下4連敗後，今在新莊迎戰富邦悍將，也是球隊在季前最後一場公辦熱身賽。

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