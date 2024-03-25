撈哥攻蛋有後盾 神經傳導變快

龍隊吉力吉撈．鞏冠改變體能訓練方式，揮擊速度大增。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「一開始我也覺得很大很遠，結果打擊練習時很輕鬆就出去了。」問鼎全壘打王三連霸的吉力吉撈．鞏冠，經過去年季後改變訓練內容後在今年春訓狀況更好，昨也展現「不怕大巨蛋」的豪情，還說：「我們台灣選手就是有這樣的能力。」

吉力吉撈在16日公辦熱身賽時就在大巨蛋開轟，霸氣展示「轟王」火力，他昨在公辦熱身賽對樂天桃猿的前兩打席都敲安，也展現今年春訓的不俗手感。

請繼續往下閱讀...

喊話台灣球員 別怕大巨蛋

「去年春訓打起來沒有那麼順，和投手之間的對決有點陌生，現在上去打140幾公里的球，也不會覺得有壓迫感。」吉力吉撈透露這跟去年季後回到屏東老家和體能教練改變訓練內容有關，他在加強爆發力和神經傳導速度後，覺得今年身體比較輕鬆、揮擊速度較快，爆發力也比較好。

龍隊今年開季前兩戰都要在大巨蛋出賽，吉力吉撈也有信心征服巨蛋，透露自己一開始也覺得球場很大、距離很遠，「但我覺得只要放輕鬆、確實擊中球，自然而然就有機會。」他更提到高國麟、岳政華等他隊球員也在大巨蛋開轟，「不用去擔心說這個球場、風向怎麼樣，我們台灣選手都可以做得到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法