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尹柏淮偶像崇拜 投出乾淨的1局

2024/03/25 05:30

尹柏淮（資料照）

〔記者吳清正／新北報導〕還沒上過一軍的統一獅新人投手尹柏淮公辦熱身賽表現出色，有望躋身開幕一軍，最近連兩場救援成功，都是接在偶像、終結者陳韻文後面登板關門，讓尹柏淮感到興奮又神奇。

尹柏淮公辦熱身賽出賽4場投4局無失分，只被擊出1支安打，拿下1勝2救援。尹柏淮表示，去年高中畢業剛進職棒比較沒有自信，尤其壘上有人時往往自亂陣腳，現在壘上有人也勇於和打者對決，越投越有信心。

師法陳韻文 指叉球進化

尹柏淮加盟統一時就表示，陳韻文是他最欣賞的投手，而最近兩場接在偶像後面登板，尹柏淮表示，雖然只是熱身賽，能夠和陳韻文並肩作戰非常興奮，也感到很神奇。

尹柏淮表示，今年春訓把握機會請教陳韻文的招牌指叉球投法，以前投得很用力但效果不太好，比賽中很少用，經過陳韻文幫忙調整握球方式，投指叉球變得很輕鬆，現在實戰中使用的比例大幅增加，多了這個武器，也是熱身賽表現不錯的原因。

統一總教練林岳平日前表示，將培養尹柏淮成為終結者。尹柏淮表示，要先站穩一軍，要學的還很多，像陳韻文從場邊熱身就很清楚自己要做什麼，上場都能投出乾淨的1局，如果有一天能接下陳韻文的棒子，那是最大的榮耀。

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