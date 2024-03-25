UBA》吉芙強攻雙十 世新締5連霸

世新女籃擊敗台師大，寫下5連霸紀錄。（記者陳志曲攝）

宋瑞蓁進帳21分

世新吉芙（左二）與宋瑞蓁（右一）聯手幫助球隊奪冠。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學昨在UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍戰，靠著外籍生吉芙猛砍32分、27籃板，加上後衛宋瑞蓁進帳21分，終場以83：71力退台灣師大完成5連霸，吉芙獲選冠軍戰MVP。

世新本季全勝殺進決賽，動輒以破百的得分輾壓對手。不過，昨面對台師大，衛冕軍首節卻陷入苦戰，總教練何正峰指出，台師大利用全場快速轉換和三分球投射，造成球隊壓力，策略確實奏效，但大家迅速找出應變之道，穩定戰局。

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即便預賽、複賽都輾壓對手，但世新教練王宣雲透露，為了這座冠軍，大家犧牲不少，農曆年未休假，還有球員看著家人團圓影片偷哭，「這座冠軍是我們這一年努力的回饋。」

籃板失守 台師大留憾

台師大昨和世新纏鬥到最後，主帥梁嘉音給予子弟兵肯定，可惜籃板輸了25個，種下敗因，「其實我們還是有機會，只是籃板球沒有做好。」

力退佛光 文化奪季軍

季軍戰方面，隊史坐擁19座冠軍的文化大學，在大三中鋒郭虹廷砍38分、11籃板帶領下，以81：70力退佛光大學，收下季軍，佛光連3屆以第4名作收。

文化4強戰敗給世新，昨面對佛光也費了番手腳，才驚險收下勝利。教練初詠萱形容，這結果是「不完美中的完美」，原本預期子弟兵應有機會前進冠軍戰，未料發揮不如預期，她鼓勵球員繼續成長、繼續努力。

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