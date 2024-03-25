瑞士羽球公開賽》逃過賽末點 林俊易迎頭趕上

林俊易昨在瑞士羽球公開賽勇奪本季首冠。（美聯社）

決賽台灣內戰 險勝一哥

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易昨在超級300系列瑞士羽球公開賽決賽，以7：21、22：20、23：21逆轉一哥周天成，勇奪本季首冠。

世界排名15的周天成本季曾於2月的泰國大師賽捧冠，但前兩週分別於法國公開賽、全英公開賽一輪遊。這週轉戰瑞士，小天總算一吐怨氣，一路闖進4強，且4強戰3局逆轉丹麥好手傑姆克，摘下決賽門票，他也要挑戰生涯第12座超級300系列冠軍。

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世界排名22的林俊易4強戰同樣上演逆轉秀，昨凌晨力退前印度球王斯里坎特，晚間和周天成在決賽正面交鋒。兩人過去在國際賽交手3次，小天取得2勝1負，雙方每次碰頭都火花四射、打滿3局。

第2局連拿6分 扳平戰局

周天成昨在首局以大分差取勝，第2局雖率先出現賽末點，取得20：16後卻有些近關情怯，連續失誤加上越網擊球，反倒讓林俊易連拿6分超車，以22：20扳平戰局，迎頭趕上的林俊易也越打越有信心，決勝局展現強心臟，收下冠軍。

許雅晴、林琬清 女雙亞軍

女雙方面，世界排名24的許雅晴／林琬清合拍以來首度闖進世界羽聯世界巡迴賽決賽。昨面對印尼馬亞薩里／蘇吉亞托，在決勝局時，許雅晴腿部疑似出現傷勢，最終許林配以21：13、16：21、8：21遭逆轉收下亞軍，仍創兩人合拍以來最佳成績。

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