PLG》盧峻翔轟40分 賞勇士5連敗

盧峻翔強轟生涯新高40分，成為領航猿贏球功臣。 （領航猿提供）

本土最年輕達標40分

〔記者梁偉銘／綜合報導〕盧峻翔手感發燙，狂轟生涯新高40分，率領航猿捍衛桃園主場，98：76再挫三連霸衛冕軍勇士，4連勝到手，也逼勇士苦吞隊史首度5連敗。

26歲的盧峻翔大殺四方，兩分球14投9中、三分彈8投5中，兇猛火力超越他本季先前34分，再創個人紀錄，不但是新北國王林書豪之後，第2位非外籍球員單場40分，更是聯盟史上非外籍球員最年輕單場40分。「我身在很棒的團隊，大家給了我很棒的一天。」 盧峻翔以本土球員身分加入「40分俱樂部」別具意義，不忘感謝老大哥周儀翔等隊友鼓勵，「攻下37分後，教練特別畫一個戰術給我，翔哥也叫我不要停下來。很高興我們遇到亂流時沒有放棄，更知道如何去應對。」領航猿戰績16勝11負穩居第3，僅落後第2的國王1場勝差。

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勇士上半場靠著老將林志傑單打發威，41：45緊咬領航猿，不過盧峻翔、張鎮衙易籃後外線大爆發，助地主雙位數領先，第4節盧峻翔又狂砍20分，差距持續擴大，也重挫勇士軍心，讓攻下19分卻也有9失誤的林志傑相當無奈。

陳又瑋500助攻 鋼鐵人止敗

此外，控衛陳又瑋包辦15分、9助攻，榮膺聯盟生涯500助攻第一人，加上洋將銳米豪奪38分，高雄鋼鐵人主場110：103扳倒新竹攻城獅，中止5連敗。

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