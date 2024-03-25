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T1》史考特準大四喜 海神仍輸特攻

2024/03/25 05:30

史考特（中）攻下16分、17籃板、8助攻、8抄截的準「大四喜」數據，但海神仍吞敗仗。 （T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄海神洋將史考特拚出16分、17籃板，助攻、抄截各8的「準大四喜」，其中8抄截更追平T1聯盟紀錄，率隊從次節16分落後迎頭趕上，怎奈團隊末節外線命中率下滑，87：90無緣逆轉龍頭新北特攻，抱憾吞下3連敗。

落後16分直追 無緣逆轉

洋將艾德上半場強攻15分，助特攻54：50領先。易籃再戰，雙方人馬持續拉鋸纏鬥，第4節艾德雙手暴扣，終場前2分53秒取得87：77。無路可退的海神，由胡瓏貿、庫薩斯、史考特等土洋聯手反撲，重燃逆轉氣燄，但關鍵時刻胡瓏貿犯規，讓柯丹2罰1中，特攻終以3分差驚險出線。拿到24分、11籃板的艾德表示，所有人都奮戰到底，展現高度專注，才能擋住海神最後攻勢，「我們有足夠的耐心找出最好時機，不管我得到幾分，球隊贏球才是最重要。」 其實海神48籃板、25助攻、12抄截皆優於地主特攻，怎奈決勝期手感失溫，尤其三分球14投僅2中，終究功虧一簣。

黃聰翰20分 戰神獵雲豹

此外，台北戰神本土鋒衛家中發威，小前鋒黃聰翰三分球8投5中獨取20分，後衛曹薰襄包辦13分、13助攻，助隊126 ：96大勝來犯的台啤雲豹，首度3連勝到手。

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