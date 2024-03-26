UBA限縮外籍生 各隊強弱重洗牌

陣中擁有喬納森（右）等5名外籍生的虎尾科大，本學年還扳倒世新大學奪下UBA季軍，寫隊史最佳成績。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽各隊近年來為提升競爭力和彌補招生缺口，陸續啟用外籍生。不過，大專體總日前公告，113學年度將有新規範，每節只能1名外籍生上場，對於各隊人員配置、戰術擬定將帶來不小影響。

UBA勇奪4連霸的政治大學，陣中也擁有4名外籍生。（資料照）

下學年每節只容1外籍生

UBA近幾年外籍生當道，112學年度8強球隊中僅台灣師大、國立體大全本土，不時會看到多名不同國籍球員同時在場情況。不過，113學年度將有新變革，每隊可報名、登錄不只1名外籍生，但每節僅能1人次上場，考驗教練的應變。

請繼續往下閱讀...

本學年8強僅2校全本土

這季重返一級、陣中多達5名外籍生的虎尾科大，將首當其衝。這季他們大多由2外籍搭配3本土上陣，一路過關斬將挺進4強，還扳倒世新大學奪下季軍，寫隊史最佳成績。

虎科︰補強4號位是重點

面對外界質疑，虎科教練盧譽誠解釋，起初找來外籍生希望提高對抗性，在球隊剛升上一級的「過渡期」，由他們來帶領本土球員成長，他也堅信，本土球員的實力，才是決定球隊戰績的關鍵。

盧譽誠分析，現階段無論虎科或政大，4、5號位大個子都是外籍生，「我們場上同時2個大個子，籃板、防守都有優勢，但接下來只能1人，4號位補強將是重點。」他也認為，改制後對於虎科不一定是壞事，「我們的1、2、3號位經過這季洗禮，表現更加成熟，假如能把4號位補齊，我想我們還是很有競爭力。」

實力可望拉近 球風變快

提到外籍生的影響，虎科大三王鈞聖認為，確實有值得學習的地方，「他們的心態、打球方式很美式，即便沒上場，待在板凳也會提點或鼓勵隊友，這是本土球員需要學習的地方。」

不過，王鈞聖點出，和外籍生一起打球有不同挑戰，多少會有摩擦，磨合和溝通相對重要。他認為，下學年度改制，各隊實力可能會更接近，球風變得更快速。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法