逆轉周天成 林俊易接班氣勢漲

林俊易（資料照，美聯社）

奧運積分躍居18席

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「左手重砲」林俊易在超級300系列瑞士羽球公開賽，激戰3局逆轉台灣一哥周天成，勇奪本季首冠，世界排名、奧運積分都有所斬獲，他將再接再厲在本週的西班牙大師賽繼續爭取佳績。

本週續戰西班牙大師賽

今年林俊易持續精進，年初才於超級1000系列的馬來西亞公開賽闖進4強，上週在瑞士賽攻頂，進帳7000分的冠軍積分，世界排名從22名升至19名，奧運積分排名躍居18席。

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按規則，同一國家在單打項目想獲得2席參賽資格，排名都必須在16名內。周天成奧運積分排名15，林俊易若想打進奧運必須努力衝到16名，他接下來在西班牙及亞錦賽都需力拚佳績。

世界排名19 逼近一哥

24歲的林俊易在瑞士賽擊敗周天成，接班氣勢看漲，世界排名也逼近台灣一哥，但他強調並無追逐任何頭銜的想法，而是想要提升自己的能力，才能跟世界級名將抗衡。

台灣一姊戴資穎的世界排名第3名持平，巴黎奧運積分則以9萬2736分位居第4，但西班牙女將瑪琳靠著瑞士賽奪冠，積分漲至9萬0956分，縮小差距。小戴將在4月9日的亞錦賽尋求2連霸，也要捍衛巴黎奧運種子排名。

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