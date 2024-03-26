火攻猿罩門 悍將戰績保一

高國麟單場雙安，貢獻2分打點，悍將擊潰桃猿拿下公辦熱身賽3連勝。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿好不容易追到只差1分，仍無解方的「最後1局病」在公辦熱身賽最後1場又發作，富邦悍將趁機鯨吞5分以8：2確保勝果拿下3連勝，戰績6勝1敗1和、勝率0.857繼續「往天涯的盡頭單飛」，今天對中信兄弟只要不輸，就連續2年拿到公辦熱身賽戰績第1。

猿隊賴胤豪9局上後援砸鍋，投0.2局失5分。 （記者林正堃攝）

第9局鯨吞5分

熱身賽3連勝

富邦一開賽就靠保送、安打與投手犯規先馳得點，6局上靠3支安打串聯以2：1拿回領先，8局上靠蔣智賢、高國麟相繼安打追加第3分，8局下雖被廖健富陽春彈再次追到只領先1分，9局上放手猛攻樂天最大罩門，從賴胤豪手中鯨吞5分拉開比數。樂天今年公辦熱身賽在第9局共失26分，連同第10局丟過1分，第9局以後共失27分，戰績2勝8敗、勝率0.200確定墊底。

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富邦新洋投羅戈用59球投5局失1分，被2支安打集中在3局下，表現優於15日對統一獅投3.1局、挨6安失4分，總教練陳金鋒指出，經過調整控球位置、測試投球角度，羅戈這場投很順，羅戈認為，除了調整球路，還研究對方打者的報告，台灣打者的纏鬥能力很高，更要執行好投球計畫。

發動5次盜壘 賽後守備特訓

富邦全場發動5次盜壘，陳金鋒表示，主要是日本教練的指示，雖然不是每個人都開綠燈，希望趁熱身賽讓球員知道自己的能力與優點，至於賽後全隊守備特訓約15分鐘，主要是讓選手適應夜間燈光練習接高飛球，「前2天六、日也都有練，只是天色沒那麼暗。」

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