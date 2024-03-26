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許銘傑教樂天4年 「今年春訓最辛苦」

2024/03/26 05:30

猿隊9局再度遭受重創，總教練古久保健二（中）與投手教練銘傑（右）面色凝重。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿昨繼統一獅後結束公辦熱身賽，今年春訓最重要的任務「尋找終結者」卻沒能達成，投手教練許銘傑表示，開季先維持本土投手輪流擔任的規劃，觀察1個月若成績不如預期，不排除讓1名洋投轉任終結者，總教練古久保健二也坦言，第5號洋投可能找後援投手。

猿隊投手熱身賽最後1局成績

許銘傑指出，今年少了專屬的救援投手，春訓的首要任務就是找出開季的終結者，熱身賽的調度雖以測試、熟悉與調整為主，樂天7敗有5敗輸在最後1局，主因在於一直測試舒治浩、陳柏豪、蘇俊璋、陳鴻文這幾位人選，只是結果不如預期，付出的代價就是經常在最後1局輸掉比賽。

找終結者

再給本土1個月時間

許銘傑認為，扛最後1局要負荷很大壓力，只讓1、2位應付整年120場比較吃力，目前維持本土投手輪流cover的規劃，但例行賽與熱身賽完全不一樣，開季第1個月是觀察期，「上半季要打60場，1個月有20場是1/3，如果第9局還是經常守不住，這時就要決定，是不是先拉1個洋投到後面當救援。」

許銘傑表示，舒治浩等人比較年輕，以前很少甚至沒投過第9局，必須利用熱身賽多給機會，「我們看的是內容不是結果，觀察投球策略跟配球模式。」雪上加霜的是，最有經驗的陳鴻文因為連續2場大爆炸，讓古久保覺得他目前無法勝任，有意請球團把洋投補強方向改為後援投手。

許銘傑回樂天擔任投手教練是第4年，他不諱言今年春訓是最辛苦的1次，因為負責第7到9局的賴鴻誠、陳禹勳、豪勁都離隊，中繼與後援至少有3個洞要補，「往好的方向看，我們在第6到8局掉的分數其實不多，先發基本上也還OK，只要把第9局處理好，今年還是很有競爭力。」

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