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莊昕諺9球止血 猿牛棚最可靠

2024/03/26 05:30

莊昕諺連兩天後援無失分，是猿隊少數表現穩定的牛棚投手。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿後援投手群在公辦熱身賽狀況頻頻，莊昕諺是少數表現穩定的牛棚投手，獲得教練團肯定，職棒生涯5年來可望首度躋身開季一軍。莊昕諺期待今年能有突破，不但開季一軍，整季都能在一軍幫助球隊。

生涯5年 可望首度開季一軍

樂天投手教練許銘傑指出，莊昕諺今年春訓比以往更積極、認真，教練給的課題都能完成，也呈現在公辦熱身賽的投球，以他目前的狀況，開季一軍機會非常大，莊昕諺過去曾經先發，但今年牛棚戰力比較不足，莊昕諺又有球速，今年定位在中繼。

莊昕諺4場公辦熱身賽的防禦率2.45，前天對味全龍之戰，樂天5名牛棚投手只有莊昕諺無失分，而且連續解決3名打者，包括2次三振，昨天樂天對富邦悍將第9局連失5分後，最後也靠莊昕諺登板投9球解決1人次，才結束富邦攻勢。

莊昕諺曾於2022年U23世界盃對日本隊中繼2局飆出5次三振，並投出生涯最快的149公里球速，但是職棒生涯並未從此一帆風順，不但單季最多只出賽5場，今年之前只在公辦熱身賽投1場。

莊昕諺表示，去年受到右手肘骨刺影響，投球有點怕怕的，雖然沒有開刀，經過復健和加強肌力，現在已經不會痛，也調整心態，更勇於和打者對決，自辦熱身賽狀況就不錯，如果能進入開季一軍，希望能延續現在的狀況和心態。

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