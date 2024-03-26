日本重量級雙帥 親臨台鋼歷史戰役

王柏融（右）與栗山英樹（中）非常投緣。（資料照，產經新聞提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹努力打響主場第一砲，昨宣布邀請兩大前後任日本武士隊監督栗山英樹和井端弘和出席4月5日在澄清湖球場的主場開幕戰，且首戰主場預售票昨中午才開賣就突破萬人響應，顯見這支新軍的吸票功力。

井端弘和（中）曾擔任台鋼客座教練。（資料照，台鋼提供）

4/5主場開幕

預售賣破萬張

台鋼今年飛向一軍舞台，31日將作客新莊和樂天桃猿交手，展開隊史第1戰，而4月5-7日迎戰富邦悍將則是首個主場系列賽，對球團更是別具意義。昨開放除大巨蛋的上半季主場門票預售，4月5日首戰就突破萬人、隔天也有6千人之譜，台鋼領隊劉東洋表示，主場首戰要挑戰2萬人滿場的難度不低，「但這陣子確實有感受到在地球迷的正面反饋，我們就努力做！」

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栗山履約大王

井端驗收小鷹

栗山英樹在去年底王柏融返台加盟台鋼的記者會上，就透過影片向大王喊話：「有機會我一定飛去台灣看你。」他也實現承諾，在台鋼主場首戰就現身力挺子弟兵，更以行動為中職新軍加油；井端弘和也很夠意思，自前年秋訓來台擔任台鋼客座教練後，就持續關心指導過的台鋼選手，還特別關心「鷹狀元」曾子祐的進度。

台鋼今年在澄清湖安排40場主場賽事，對於經營在地球迷不遺餘力，上月底起劉東洋每週率隊到路口拜票，30日則會由總教練洪一中率明星球員陳文杰和Wing Stars啦啦隊在高雄市區車掃，而球團商店「鷹HOUSE」上週開始試營運後的來客狀況不俗。

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