PLG》麥卡洛專剋國王 夢想家坐穩龍頭

林書緯昨日對戰夢想家，拿下19分、7助攻。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕麥卡洛昨在比賽終了前56.3秒投進致勝中距離，全場斬獲26分、16籃板，加上林俊吉拿16分、11助攻，幫助福爾摩沙夢想家以103：101險勝新北國王，中止2連敗，戰績17勝9敗穩固PLG聯盟龍頭寶座。

林俊吉下半場找回進攻能量，第三節包辦11分。（夢想家提供）

面對前東家

麥卡洛（中）昨在99平手時投進超前球，成為夢想家將領先勝差擴大至2場的功臣。（夢想家提供）

麥卡洛：沒有特別情緒

麥卡洛對上國王打得特別好，去年12月24日在新莊體育館轟下PLG生涯新高40分，昨手感依舊火燙，上半場就拿下22分，第四節關鍵時刻也挺身而出，在決勝階段投進超前球，成為夢想家將領先勝差擴大至2場的功臣。

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本季雖然化身「國王殺手」，但麥卡洛強調沒有因為國王是前東家有特別情緒，只是把握隊友為他製造的空檔，且夢想家前幾場都在拉鋸戰敗陣，因此他告訴自己要更專注，不能讓勝利溜走，「我不會談論我個人表現，因為這是一場團隊的勝利。」

林俊吉 上半場1分

第三節包辦11分

揮別上半場只拿1分的低迷，林俊吉下半場找回進攻能量，第三節包辦11分，決勝節也用助攻串聯攻勢，他透露，在中場休息時被教練團點醒，要打得更有企圖心，進攻上要更積極才能帶動球隊攻勢，很開心能贏下比賽。

林俊吉本季出賽26場，場均15分、5.7助攻、4.2籃板，成為本季年度MVP熱門之一，他表示，能在被討論的名單中是一種肯定，也會持續精進自我，希望能一直在競爭行列。

國王浪費領先優勢

最後關鍵還失誤

國王浪費最多15分的領先，最後關鍵時刻曼尼高還發生失誤，錯失扳平機會，加上楊敬敏最後一擊未果，球隊無緣3連勝，牧倫斯拿下全隊最高23分，林書緯19分、7助攻。

林書豪因足底筋膜炎接受靜脈雷射違規遭聯盟禁賽5場，昨只能坐在場邊觀戰，最快4月13日才能出賽。

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