晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》麥卡洛專剋國王 夢想家坐穩龍頭

2024/03/27 05:30

林書緯昨日對戰夢想家，拿下19分、7助攻。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕麥卡洛昨在比賽終了前56.3秒投進致勝中距離，全場斬獲26分、16籃板，加上林俊吉拿16分、11助攻，幫助福爾摩沙夢想家以103：101險勝新北國王，中止2連敗，戰績17勝9敗穩固PLG聯盟龍頭寶座。

林俊吉下半場找回進攻能量，第三節包辦11分。（夢想家提供）

面對前東家

麥卡洛（中）昨在99平手時投進超前球，成為夢想家將領先勝差擴大至2場的功臣。（夢想家提供）

麥卡洛：沒有特別情緒

麥卡洛對上國王打得特別好，去年12月24日在新莊體育館轟下PLG生涯新高40分，昨手感依舊火燙，上半場就拿下22分，第四節關鍵時刻也挺身而出，在決勝階段投進超前球，成為夢想家將領先勝差擴大至2場的功臣。

本季雖然化身「國王殺手」，但麥卡洛強調沒有因為國王是前東家有特別情緒，只是把握隊友為他製造的空檔，且夢想家前幾場都在拉鋸戰敗陣，因此他告訴自己要更專注，不能讓勝利溜走，「我不會談論我個人表現，因為這是一場團隊的勝利。」

林俊吉 上半場1分

第三節包辦11分

揮別上半場只拿1分的低迷，林俊吉下半場找回進攻能量，第三節包辦11分，決勝節也用助攻串聯攻勢，他透露，在中場休息時被教練團點醒，要打得更有企圖心，進攻上要更積極才能帶動球隊攻勢，很開心能贏下比賽。

林俊吉本季出賽26場，場均15分、5.7助攻、4.2籃板，成為本季年度MVP熱門之一，他表示，能在被討論的名單中是一種肯定，也會持續精進自我，希望能一直在競爭行列。

國王浪費領先優勢

最後關鍵還失誤

國王浪費最多15分的領先，最後關鍵時刻曼尼高還發生失誤，錯失扳平機會，加上楊敬敏最後一擊未果，球隊無緣3連勝，牧倫斯拿下全隊最高23分，林書緯19分、7助攻。

林書豪因足底筋膜炎接受靜脈雷射違規遭聯盟禁賽5場，昨只能坐在場邊觀戰，最快4月13日才能出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。