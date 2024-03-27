NBA》火箭9連勝 逼近附加賽

勇士、火箭例行賽剩餘賽程

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期氣勢如虹的火箭，昨在J.格林繳27分帶領下，以110：92擊敗拓荒者，寫下9連勝，戰績36勝35負暫居西部第11，落後第10的勇士僅0.5場勝差。

火箭昨在J.格林繳27分帶領下擊敗拓荒者，寫下9連勝。（美聯社）

靠J.格林火燙表現

打敗全菜鳥拓荒者

火箭今年2月只贏了3場，狀況低迷也非季後賽熱門隊伍。不過，他們在3月份靠著格林的火燙表現翻身，昨面對以「全菜鳥」先發的拓荒者，半場打完一度落後，但第3節打出20：7攻勢超車，收下2019年以來最長的9連勝。

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與勇士差距極小

雙方較勁

火箭還剩11場例行賽，勇士還有12場，但火箭的對手包含雷霆、灰狼、獨行俠、快艇等前段班隊伍，勇士相對輕鬆，兩軍4月5日將交鋒，預料是最關鍵一戰。

西部其他球隊，快艇昨迎回魏斯布魯克，仍以116：133不敵溜馬，太陽爆冷敗給少了溫班亞馬坐鎮的馬刺。西部排名4到8名的鵜鶘、快艇、國王、獨行俠和太陽呈現混戰。

暴龍波特涉賭、放水 最重恐終身禁賽

近期MLB爆發簽賭事件，事件尚未平息，昨又傳出暴龍球員波特涉賭甚至放水，遭停賽調查。外媒指出，波特在1月26日、3月20日兩戰以傷病為由，短暫出賽後退場，他的投注標的也有異常投注熱度，被認為有問題。據NBA規定，倘若涉賭及放水屬實波特可能遭解約，最嚴重甚至終身禁賽。

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