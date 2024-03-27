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NBA》綠衫軍領先30分 老鷹展翅逆轉勝

2024/03/27 05:30

老鷹下半場展開追分，最大關鍵是進帳24分的杭特（圖中）。（歐新社）

東部龍頭

下半場荒腔走板

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況火燙的聯盟龍頭塞爾提克昨上半場最多領先30分，下半場卻打得荒腔走板，最終以118：120不敵老鷹，9連勝黯然中斷，上演本季最大逆轉秀的老鷹也繼續守護東部第10的位置。

塞爾提克上半場投籃命中率55.1％，塔圖姆23分、波辛傑斯15分、J.布朗13分，一度領先30分，半場結束還領先18分。不料綠衫軍下半場大當機，三分球15次出手才中1球，也讓老鷹有機可乘。

老鷹下半場展開追分，末節就扭轉戰局，最大關鍵是進帳24分的杭特接獲卡培拉的傳球，在比賽剩10.1秒投進三分球率隊擊垮綠衫軍。總教練史奈德表示，「杭特對投籃充滿自信，這次出手更毫不猶豫，我也對他有信心。」

塞爾提克煮熟的鴨子飛了，布朗坦言，球隊下半場打得太隨意，失去專注力，也付出慘痛代價。不過，綠衫軍戰績57勝15敗，領先東部第2名公鹿10.5場勝差，確定以分部龍頭挺進季後賽，享有系列賽主場優勢。

老鷹目標

保住附加賽資格

老鷹目標是保住附加賽的資格，如今演出隊史最大逆轉後，戰績32勝29敗居東部第10名，領先11名的籃網5.5場勝差。

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