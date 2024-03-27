大谷記者會： 從未簽賭、水原偷錢

大谷翔平昨天首次對外回應前翻譯水原一平涉及非法賭博事件。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨坐在道奇球場記者室內，大谷翔平調整一下球帽、打開放在桌上的文件夾，首次針對前翻譯水原一平涉及非法賭博事件發聲，他的聲明有兩大重點：「我從未對任何運動賽事下注或委託他人進行」、「水原一平從我的戶頭偷錢並說謊。」

上週四道奇在首爾海外賽爆出水原涉賭事件後，水原遭開除後自此人間蒸發，大谷也未針對此事回應，直到他主動向球團表示要召開記者會說明，才讓外界首次聽到他在事件發生後的心情有多複雜，且更重要的是，他在去首爾參加比賽之前，完全不知道水原在他背後所做的一切。

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被信任的人欺騙

心情受影響

「其實震驚無法說明我的心情，我很難用言語說明我現在的感受。」在12分鐘的記者會上，大谷未接受現場湧入逾70名媒體提問，只是照著準備好的資料，向外界說明他目前可以說的，但被共事多年且一直信任的人欺騙，他坦言心情確實受到影響。

水原如何拿到帳號？

媒體仍有質疑

儘管美媒仍質疑水原如何拿到大谷帳號，且能在他不知情下，匯出據報導所稱至少450萬美元（約台幣1.45億）的龐大金額，但包括道奇總管高梅斯、總教練羅伯斯、投手凱利和工具人赫南德茲都到現場相挺，羅伯斯也表示：「我認為翔平非常誠實交代他所知道的事情。」

大谷在結束記者會後立刻投入訓練，並展開投手復健工作，昨擔任先發2棒DH對天使熱身賽2打數無安打，道奇以0：6落敗。

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