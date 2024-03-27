劉基鴻2分砲 轟倒台鋼

味全龍隊劉基鴻昨轟出致勝2分砲。 （記者林正堃攝）

小野寺5局7K失2分

台鋼先發投手小野寺5局失2分，吞下敗仗。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹昨先在天母球場迎戰衛冕軍味全龍，洋投小野寺賢人5局好投，但首局就遭龍隊劉基鴻2分砲狙擊，最終台鋼以1︰2落敗。

台鋼王柏融挨觸身球，表情痛苦。（記者林正堃攝）

劉基鴻昨賽前打擊率2成，總教練葉君璋並不擔心他的狀況，劉基鴻則首局就以開轟回應，也是連2場開轟。

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台鋼全場僅3安得1分

小野寺5局僅挨轟失2分，被擊出6安打、送出7次三振，但台鋼團隊僅3支安打，3局上黃劼希、曾子祐接連安打後，靠陳文杰雙殺打掩護拿到1分。龍隊洋投伍鐸2局無失分、銳歐2.2局失1分。

劉基鴻說，熱身賽進行到尾聲，感覺打擊狀況加溫，「一開始要適應晚上比賽，習慣之後越打越好。去年賽季打完加上亞錦賽，較晚結束，重訓方面只有維持沒有突破。在開季前跟球的節奏跟選球還可以更好。」

王柏融等4人挨觸身

昨龍隊投手群聯手好投，但也合計送出4次觸身球，台鋼王柏融、葉保弟、王博玄和杜家明都挨觸身球，其中王柏融和杜家明直接退場休息。台鋼總教練洪一中表示，4人狀況都還好，僅杜家明被打到手腕賽後還在冰敷，還需要觀察。

至於昨5局就用98球的小野寺，洪總說：「首局挨轟後投得比較小心，通常很少用球數這麼多，但他控球一向不差。」以小野寺的體力，若是正式比賽有需求，要負擔第6局應無問題。

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