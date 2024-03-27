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陳子豪滿貫砲 斬悍將3連勝

2024/03/27 05:30

兄弟陳子豪擊出滿貫全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟艾士特昨先發4.2局無失分，陳子豪滿貫砲帶動10分大局，黃韋盛也轟出3分砲，以16：2大勝富邦悍將。中信贏得3連勝，中斷富邦3連勝。

兄弟黃韋盛打出3分砲。 （記者王藝菘攝）

單局連打13人次攻10分

江國豪（記者王藝菘攝）

中信前3局只擊出1支安打，第4局發動連打13人次的猛攻，用3次四壞球和7支安打攻下10分，除了陳子豪滿貫全壘打，高宇杰擊出公辦熱身賽首安的3分打點二壘打，終止連續14打數無安打。

鎖定江國豪直球開轟

中信先發9人全員安打，共打出12安，連兩場得分達到2位數，總教練平野惠一表示，與其說打線狀況好，其實更歸功於每個人越來越了解自己的角色，最近都能做好自己的工作，讓團隊戰力有更好的發揮。

陳子豪表示，之前曾在自辦熱身賽打過富邦先發投手江國豪全壘打，由於江國豪球速快，滿壘時應該會拚直球，所以鎖定直球攻擊，果然把直球轟出牆。

陳俊秀不藏私給建言

陳子豪去年陷入低潮，出賽68場、35支安打、4支全壘打和29分打點都是生涯10個完整球季最少，今年春訓終於調整出色，公辦熱身賽不但打擊率高達0.400，6支安打有5支長打，包括2支全壘打、3支二壘打，打下8分打點。陳子豪表示，今年打擊機制都保持得很好，不會因為幾次沒打好就亂掉，希望把這種打擊手感帶進球季賽。

平野表示，今年因為陳俊秀加盟，和陳子豪都是重砲打者，良性競爭之下會有更好的表現。

陳子豪表示，因為去年的低潮，春訓也特別請教陳俊秀打擊的技巧，本來以為他剛來，可能會不太講話，沒想到其實很健談，給他很多有用的建議。

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