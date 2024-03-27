中職兌現29年前承諾 今年大巨蛋免費看球

中職1995年舉辦的「巨蛋尋巢」活動中得獎並擁有憑證的民眾，可換證免費觀看今年大巨蛋賽事。（中職提供）

已有15人登記 3人領證

中職秘書長楊清瓏昨天表示，已有15人來電登記，3人完成領證。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒於1995年舉辦「巨蛋尋巢，球迷直選」抽獎活動，最大獎是100張巨蛋第1年貴賓證，今年中職6隊在大巨蛋共安排33場例行賽，會長蔡其昌也以「當然算數！」承接29年前的承諾，當年中獎並持有憑證者可到聯盟兌換正式證件，截至昨天已經有15人致電登記，並有3人完成領證。

中職祕書長楊清瓏指出，有球迷在去年亞錦賽期間PO照並留言詢問「29年前的承諾算不算數？」，會長立即表示「當然算數！」，當年中獎者只要攜帶得獎正本，到聯盟核對身分確認姓名，即可兌換今年中職大巨蛋賽事證件，雖只限觀看例行賽，聯盟已經著手研議，是否開放季後賽甚至總冠軍賽。

請繼續往下閱讀...

楊清瓏表示，證件採實名制，僅供本人使用，於大巨蛋場次當日攜至現場，依照規劃區域自由入座。聯盟預計在3月30日開幕戰賽前舉行簡單的感謝儀式，由會長致贈紀念小禮物，謝謝資深球迷的長期支持。

第3位領證者 當年才1歲

莊姓球迷昨天下午成為第3位領證者，他表示，當年父親在協辦媒體上班，家中有訂報紙，母親剪下插牌參加抽獎，「活動舉辦那年我才1歲，沒想到媽媽竟然保存這麼久，經過29年竟然還可以兌換，我是樂天桃猿球迷，第1次用應該是4月5日，樂天第1場大巨蛋主場。」

1995年台北市政府成立「巨蛋催生小組」，中職與台北市體育會棒委會舉辦抽獎，提出台北棒球場現址、中山足球場、台鐵機械廠、松山菸廠4個地點讓球迷票選， 最大獎是巨蛋第1年貴賓證100張，另有電視、冷氣、除濕機、乾衣機與棒球手套、簽名球棒等獎品，最特別的是配合500件Ｔ恤贈送的500打雞蛋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法